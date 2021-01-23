23.01.2021 02:13 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Когда телефон звонит в 3 ночи — это значит, что кто-то умер, а если и не умер, то очень жаль. Звонит брат, рыдает слезами: "У меня яблочко в пи////де застряло! Я так не могу больше, приезжай пожалуйста!" и трубку вешает. Отлично, думаю. Сколько мы с тобой в доктора играли и пися была мужская и вот это что теперь и о чем? Но я срываюсь и еду. Встречает меня наглухо обсаженный подросток, даже не знаю под чем. Тема следующая. Родители уехали на дачу и он драл одноклассницу. Яблочком. Юный мичуринец, вы ж посмотрите! Маленьким яблочком на веточке. Веточка, понятное дело, оторвалась и яблочко осталось внутри девки. Сначала им было смешно, а потом они поняли, что яблоко достать без вариантов. Девка ни в школу ни домой в таком виде идти не хочет, у всех истерика. Выгнать мелкую похотливую дрянь пинком под сраку без вариантов — у неё папа какой-то местный авторитет.

Ну, говорю, поздравляю тебя, братан. Женись теперь на ней, она тебе банку компота родит. А почему ты ей кедровую шишку в жопу не засунул и лампочку в рот? Что тебе мешало? Вызвал бы 911 и телевидение, нормально было бы.

И тут из ванной выходит эта утка фаршированная яблоками. В клетчатой юбочке, белой рубашечке, в синем бархатном пиджачке и белых гольфах, с двумя белыми косичками... неземной красоты ребёнок, ангел просто, только с яблоком в гениталии, с запретным, Млять, плодом. Берёт меня за руку и на ухо "надо поговорить, я при нём стесняюсь". Не ну нормально ваще? Трахаться при помощи яблока она не стесняется, а говорить об этом стесняется. На кухне она залезает на стол и раздвигает свои худые ножки. И с жалостным личиком такая возлежит. Не, ну я медик и мать, но ёB твою мать! Ну что это и зачем ты такая тупая и наглая?! И на лобке татуировка, 15 лет человеку. — "Я так себя плохо чувствую! Мне кажется оно провалилось в желудок!" — " Мляяяя!!! Оно не в желудке, дурочка. Оно в мозг уже провалилось, будем лоботомию делать, череп твой красивый вскрывать, я тут бессильна, надо врачу звонить!". 5 утра.

Звоню дяде Ване, патологоанатому со смешной фамилией Рабинович, излагаю суть проблемы. Приезжает Рабинович с огромным чемоданом. Дети в ах%е и панике. Говорит "Чистую простынь, кипятка, спиртного". Тут об%ос%р%алась даже я. Раскладывает девку на столе, берёт обычный штопор, волосатой огромной ручищей нажимает ей чуть выше лобка, осторожно поворачивает там штопор и ЧПОК!!! Злополучный фрукт украшает штопор. — "Епаться подано, господа!" — орёт диким голосом Рабинович, всаживает стакан коньяка и закусывает яблоком. Тем самым. Вытирает руки кухонным полотенцем, забирает коньяк и уезжает.

Все счастливы, счастливы!