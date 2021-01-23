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23.01.2021 18:28 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Нововоронежская АЭС
Одна из первых промышленных атомных электростанций СССР. Расположена в Воронежской области на расстоянии 3,5 км от города Нововоронеж. До областного центра - 45 км. Является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом».
2000x1333, 204 Kb / Нововоронежская АЭС, Атомная электростанция, лодка

комментарии
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nepokoi | 23.01.2021 19:05
О, Нововоронеж. Там еще была Алёнка.
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