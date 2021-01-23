23.01.2021 20:49 | тексты от Murrzik | комментарии: 0 ↓ от Приходят заказчицы — 6 подружек невесты, нужны одинаковые платья. Сняли мерки, стали стоимость просчитывать. Материал дорогой. У двух очень полных дам расход ткани получился в 2,5 раза больше. Стали возмущаться, говорить, что в магазине все размеры стоят одинаково, чуть ли не в фашизме и дискриминации обвинили. Подруги их поддержали.



Разделили стоимость всей ткани поровну. Тут же заявили, что не собираются за жирух переплачивать. Какой бодипозитив, такая и дружба, в общем...