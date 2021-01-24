ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: @Nick7rus, велосепидимты нужду спраыит не дадут! »
24.01.2021 12:48 | тексты от 89209200500@mail.ru | комментарии: 0  ↓ 
у народа к президенту по сути один вопрос .. Почему как какой нибудь талисман или название аэропортов так у всего народа спрашивают, а как построить дворец так втихаря ? .. если бы царь устроил народную говорильню по поводу чего там еще построить то и вопросов бы к нему не было и глядишь и действительно что то путное построили а то кроме виноградников там по сути ни чего и нет .. да и онлайн трансляцию надо было со стройки запустить .. это было бы ваще огонь сразу после Соловьева включать и что бы горячая линия работала прямо к прессекретарю прораба .. что бы я мог позвонить и поинтересоваться а почему штукатурят без грунтовки ? или куда они убрали плиту что на проходе лежала )))))
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