|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
24.01.2021 12:48 | тексты от 89209200500@mail.ru | комментарии: 0 ↓
у народа к президенту по сути один вопрос .. Почему как какой нибудь талисман или название аэропортов так у всего народа спрашивают, а как построить дворец так втихаря ? .. если бы царь устроил народную говорильню по поводу чего там еще построить то и вопросов бы к нему не было и глядишь и действительно что то путное построили а то кроме виноградников там по сути ни чего и нет .. да и онлайн трансляцию надо было со стройки запустить .. это было бы ваще огонь сразу после Соловьева включать и что бы горячая линия работала прямо к прессекретарю прораба .. что бы я мог позвонить и поинтересоваться а почему штукатурят без грунтовки ? или куда они убрали плиту что на проходе лежала )))))
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 114200 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 207 / 334| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————