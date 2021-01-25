|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
25.01.2021 19:19 | интересное от Polina | комментарии: 0 ↓
Бранденбургские ворота.
Единственные сохранившиеся городские ворота Берлина, главный символ города. Расположены в центральном районе Митте на Парижской площади, где бульвар Унтер-ден-Линден сходится с Тиргартеном. Эти ворота Берлинской таможенной стены были возведены в 1788-1791 годах в ознаменование установления мира в Нидерландах.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 114246 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 253 / 334| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————