ещё! выкл. сиськи
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29.01.2021 00:44 | картинки от Polina | комментарии: 2  ↓ 

811x1174, 74 Kb / рука, фенечки, браслеты, показалось

комментарии
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dimas | 29.01.2021 01:01
Боооооб.... ты где?
svetophil | 29.01.2021 03:31
давно заметил, что здесь на блоге действует негласное правило: если запостить любую фотку с членом, ее почему-то заминусовывают (пожалуй, единственное исключение — фелляция, но только при условии, что сосет девушка, и что член не ее собственный). видимо, делается допущение, что вагина по своей природе прекрасна и является поводом для гордости, а член омерзителен, и его нужно всячески стесняться. странное дело: как мы видим на этом фото, рука может выглядеть очень похоже, и при этом ее все-таки плюсуют.

это я к чему: хорошо, что хоть такой писюн можно :)
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