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05.02.2021 13:55 | сиськи от irs12 | комментарии: 6  ↓ 

1023x640, 134 Kb / Тренога, фотоаппарат, брусчатка, каблуки, штатив

комментарии
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dimas | 05.02.2021 13:59
Блть, они там чё, голой толпой друг другу пизды фотографируют по очереди???
BLOG:)130684
BLOG:)119938
gall | 05.02.2021 14:02
Фотографировала одна.
Только похоже на фотошоп. У неё на разных фотографиях даже ни один волос не дрогнул )
Лелик | 05.02.2021 14:05
dimas (13:59), отличаются только головой и прическами фотографируемой.
dimas | 05.02.2021 14:10
gall (14:02), Лелик (14:05), так, хоть одна настоящая. Подошёл и вдул ей, тем более, что поза весьма и весьма подходящая.
akel | 05.02.2021 14:21
Предлагаю открыть охоту на четвёртую аналогичную фотку.
Лелик | 05.02.2021 15:55
akel (14:21), либо нафотошопить самим
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