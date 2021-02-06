06.02.2021 16:57 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Маяк Анива (с 1939 по 1946 — Маяк мыса Накасирэтоко — заброшенный маяк на мысе Анива острова Сахалин, на скале Сивучья. Высота башни составляет 31 метр, высота света — 40 метров над уровнем моря



Смотрители служили на маяке посменно по четыре человека. После окончания навигации они покидали маяк и зимовали в поселке Сатоо (Южная Застава). В советское время маяк работал на дизельных генераторах и резервных аккумуляторах. В 1990 году персонал со службы сняли, и маяк перевели в автоматический режим. Для этого объект оборудовали радиоизотопными термоэлектрическими генераторами. Срок службы таких установок — 10–20 лет. В 2006 году изотопные установки отсюда вывезли. Сейчас маяк заброшен.

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