ещё! выкл. сиськи
« supershmel: https://coub.com/view/2oqvpa https://coub.com/view/2oerdw »
06.02.2021 16:57 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Маяк Анива (с 1939 по 1946 — Маяк мыса Накасирэтоко — заброшенный маяк на мысе Анива острова Сахалин, на скале Сивучья. Высота башни составляет 31 метр, высота света — 40 метров над уровнем моря

Смотрители служили на маяке посменно по четыре человека. После окончания навигации они покидали маяк и зимовали в поселке Сатоо (Южная Застава). В советское время маяк работал на дизельных генераторах и резервных аккумуляторах. В 1990 году персонал со службы сняли, и маяк перевели в автоматический режим. Для этого объект оборудовали радиоизотопными термоэлектрическими генераторами. Срок службы таких установок — 10–20 лет. В 2006 году изотопные установки отсюда вывезли. Сейчас маяк заброшен.
2304x1296, 566 Kb / маяк, Анива, Сахалин, скала, ядерный маяк

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 3
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 114577 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 259 / 335| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer