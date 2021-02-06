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06.02.2021 17:03 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Анива
Труднодоступный скалистый мыс в Охотском море, юго-восточная оконечность Тонино-Анивского полуострова и всего острова Сахалин. В 1939 году на скале рядом с мысом был воздвигнут маяк Анива. Представляет собой южную оконечность Тонино-Анивского хребта. Мыс получил название по заливу Анива. До 1949 года рядом с мысом располагалось село Сирэтоко. По состоянию на 1 декабря 1941 года в селе проживало 4789 человек.
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