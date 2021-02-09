ещё! выкл. сиськи
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09.02.2021 12:09 | прочее от Polina | комментарии: 3  ↓ 

1300x1056, 185 Kb / Венгрия, Будапешт, термальный источник, купальня, люди, шахматы, здание

комментарии
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oleole1212 | 09.02.2021 15:42
был я там в 2019 году, супер, класс, уходить не хотелось, куча разных бассейнов, саун, абонемент на весь день, и тд рекомендую
ozza | 09.02.2021 15:48
Сразу вспомнил турецкие бани из фильма «Большая прогулка».
oleole1212 | 09.02.2021 16:22
я был 15 октября, тогда было как летом +20
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