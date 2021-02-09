ещё! выкл. сиськи
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09.02.2021 18:11 | интересное от Polina | комментарии: 6  ↓ 
На первый взгляд вам может показаться, что это обычное фото заката, к которому был применен какой-то фильтр. Но на самом деле это настоящий внеземной закат, сфотографированный на Марсе марсоходом Curiosity в 2012 году. Помимо сбора данных, марсоход занимался фотосъемкой ландшафта, захватив и несколько закатов.
2000x1332, 135 Kb / закат, Марс

комментарии
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kikos | 09.02.2021 18:20
какой романтик то этот куриосити..
Ferseron67362 | 09.02.2021 18:44
Что то для Марса небо сильно светлое.
Vintorezz | 09.02.2021 18:57
Класс
Bob Tot | 09.02.2021 19:29
на Земле таких полно
Polina | 09.02.2021 19:37
Bob Tot (19:29), и?
Bob Tot | 09.02.2021 19:43
Polina (19:37), без веры в подпись ценность снимка минимальна
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