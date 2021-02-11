ещё! выкл. сиськи
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11.02.2021 12:31 | картинки от mxx | комментарии: 3  ↓ 

1440x1440, 325 Kb / Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, Путин, рисунок, шарж

комментарии
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gogy76 | 11.02.2021 13:03
что делает осел на растаявшем катке?
dimas | 11.02.2021 13:58
Черненко, Андропова и Медведева не увидел.
Лелик | 11.02.2021 14:09
dimas (13:58), эти были мельком и следа не оставили.
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