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13.02.2021 12:16 | тексты от Vintorezz | комментарии: 1 ↓
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении российского поп-исполнителя, 23-летнего Юрия Киселёва (выступает под псевдонимом ЮрКисс) медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий документ размещён на сайте Кремля.
В нём Путин отметил «большой вклад» ЮрКисса в «развитие отечественной культуры и искусства», а также его «многолетнюю плодотворную деятельность».
Помимо сольной карьеры, подчёркивается в документе, ЮрКисс также занимается бизнесом и является членом совета директоров «Русской медиагруппы» (этот холдинг возглавляет его отец Владимир Киселёв) и гендиректором ООО «Брайт Стар» (специализируется на организации концертов).
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