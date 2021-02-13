ещё! выкл. сиськи
« mxx: https://youtu.be/n3aAIjpIzhI »
13.02.2021 12:16 | тексты от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении российского поп-исполнителя, 23-летнего Юрия Киселёва (выступает под псевдонимом ЮрКисс) медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий документ размещён на сайте Кремля.

В нём Путин отметил «большой вклад» ЮрКисса в «развитие отечественной культуры и искусства», а также его «многолетнюю плодотворную деятельность».

Помимо сольной карьеры, подчёркивается в документе, ЮрКисс также занимается бизнесом и является членом совета директоров «Русской медиагруппы» (этот холдинг возглавляет его отец Владимир Киселёв) и гендиректором ООО «Брайт Стар» (специализируется на организации концертов).
комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
supershmel | 13.02.2021 12:30
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 0
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 114723 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 235 / 338| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer