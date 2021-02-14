14.02.2021 13:45 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Вы, конечно, можете 3500 потратить за час поебаться с женщиной, но, я вам просто так скажу: аренда автовышки со стрелой 28 метров стоит 1200/час и за эти же деньги вас накуренного могут три часа в корзине катать, пока вы кофе из термоса пьёте и созерцайте на всё с высоты.