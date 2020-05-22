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20.02.2021 16:45 | прочее от Murrzik | комментарии: 0 ↓
Капустный пирог надо построить так, чтобы капуста, при нарезании, из него прямо вываливалась. А тесто чтобы было тонкое.
Тогда на маленькие порции нарезать не очень получается. Подхватишь кусочек с противня, а начинка прямо вся обрушится; стоишь, подбираешь: капустка там, яйца крутые.
Маленького кусочка не получается – сойдет и большой. А раз уж большой отрезался, – чаю, что ли, заварить к нему хорошего. Цейлонского. А к этому чаю ещё, что ли, кусок пирога отпилить. Зачистить этот юго-восточный сектор противня.
Наешься-напьёшься, потом на спину ляжешь, смотришь в потолок, в окно на полную луну и придумываешь себе оправдания: как так случилось, что в три часа ночи довелось так вредно, вкусно и непоправимо нажраться? И что теперь фигура?.. Пропала; а раз пропала, то, может быть, отбросить стыд и еще немножко себе отрезать? Тем более, что это ведь всё в основном капуста, а теста там мало, там, считай, и нет его почти.
Нет его. Так, статистическая погрешность!
Пропадёт всё равно в округлениях.
Татьяна Толстая
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