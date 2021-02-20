|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
21.02.2021 15:39 | интересное от Polina | комментарии: 5 ↓
На самом деле, в зоопарке дети получают уроки жестокости. Пpисмотритесь, как выглядят там пони, особенно те, что катают детей. Замученные, старые, больные, некормленые. Потомy что ни одна здоровая лошадь или пони не допустит, чтобы на неё посадили ребёнка. И к цирку необходимо с самых ранних лет прививать отвращение. Цирк учит детей развлекаться, глядя на страдания других живых cyществ.
Александр Heвзopoв
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 114969 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 229 / 344| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————