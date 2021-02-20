ещё! выкл. сиськи
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21.02.2021 15:39 | интересное от Polina | комментарии: 5  ↓ 
На самом деле, в зоопарке дети получают уроки жестокости. Пpисмотритесь, как выглядят там пони, особенно те, что катают детей. Замученные, старые, больные, некормленые. Потомy что ни одна здоровая лошадь или пони не допустит, чтобы на неё посадили ребёнка. И к цирку необходимо с самых ранних лет прививать отвращение. Цирк учит детей развлекаться, глядя на страдания других живых cyществ.

Александр Heвзopoв
900x1162, 311 Kb / Александр, Невзоров, сено, кот, зоопарк, животные, жестокость, отношение

комментарии
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болт | 21.02.2021 15:45
вот тут я с ним согласен на все 100, а посему давно уже не хожу в зоопарки и цирк
Murrzik | 21.02.2021 15:46
А зачем он кошку на сеновал притащил? А?
Nick7rus | 21.02.2021 16:35
Murrzik (15:46), Ты не понимаешь! Это другое!!! &#128516;
Polina | 21.02.2021 16:55
Murrzik (15:46), просто сидит со своей кошкой. я, например, тоже иногда со своей Паной сижу (кстати, точно такая же как у Александра на вид), смотрю что-нить
болт (15:45), тоже не хожу туда с детства, с того момента, как в город приехал зоопарк, было 40 градусов в тени (восточный Казахстан), бедные животные в маленьких клетках были почему-то без питья и еды и ужасно мучались, изможденные и полумертвые. какой-то казах бегал постоянно и тыркал их длинной палкой, чтобы они вставали (от мук они не могли даже стоять). больше всего запомнилась черная пантера и волки, бедные. больше я никогда не ходила в эти места для пыток животных и детей своих не вожу, объясняя им причину
supershmel | 21.02.2021 18:24
Murrzik (15:46), кошка за забором чтоле? ))
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