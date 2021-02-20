21.02.2021 15:39 | интересное от Polina | комментарии: 5 ↓ от На самом деле, в зоопарке дети получают уроки жестокости. Пpисмотритесь, как выглядят там пони, особенно те, что катают детей. Замученные, старые, больные, некормленые. Потомy что ни одна здоровая лошадь или пони не допустит, чтобы на неё посадили ребёнка. И к цирку необходимо с самых ранних лет прививать отвращение. Цирк учит детей развлекаться, глядя на страдания других живых cyществ.



Александр Heвзopoв

Александр, Невзоров, сено, кот, зоопарк, животные, жестокость, отношение

