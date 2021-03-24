ещё! выкл. сиськи
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24.03.2021 06:49 | картинки от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
В Житомирской области разгорелся скандал. Все потому, что памятник погибшим солдатам, установленный в селе Дедковичи, сравнили с российским президентом Владимиром Путиным
720x1079, 182 Kb / памятник, Путин, политота

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sgn | 24.03.2021 07:07
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вот это напомнило.
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