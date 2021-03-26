26.03.2021 08:41 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Вышел скопинский маньяк

Как-то утром на крыльцо,

Видит - Ксении Собчак

Актуальное лицо.



Здравствуй, скопинский маньяк,

Говорит ему лицо,

Журналистка я, Собчак,

Дай подняться на крыльцо?



И продолжила Собчак:

Я пришла за интервью -

Очень хочется, маньяк,

Сущность мне узнать твою!



Отвечает ей маньяк:

Мне публичность не нужна,

Мне не до тебя, Собчак -

Дел по дому до хрена.



Навести порядок мне

Нужно к лету крайний срок

Цепи закрепить в стене,

Рыть в подвале водосток,



Подвести к нему стульчак -

Помощь от соцлужб не жди -

Так что ты езжай, Собчак,

С Клавой Кокой попизди,



Как-то так, - сказал маньяк, -

Извини, тебе пора.

Но не слушает Собчак

Не уходит со двора.



Хочет скопинский маньяк

В туалет сходить во двор,

Вслед за ним бежит Собчак -

Начинает разговор!



Это что, блядь, за херня?

Крикнул скопинский маньяк!

Не боишься что ль меня

Ты ни капельки, Собчак?



Я ж могу тебя, Собчак,

В погреб бросить в неглиже,

Я же всё-таки маньяк,

Хоть и старенький уже!



А Собчак ему в ответ -

Погреб подойдёт вполне,

Для меня препятствий нет -

В топ-ютьюба нужно мне!



Даже можете мою

Грудь потрогать или зад,

Только дайте интервью,

Только с ним вернусь назад!



Тут маньяк махнул рукой,

И, устав, сказал Собчак:

У меня вопрос такой -

Кто из нас двоих маньяк?!



Сел и всё ей рассказал

Не скрывая черных дел,

Только трогать Ксюшин зад

Он совсем не захотел.



Жутко выдохся, устал,

И когда ушла Собчак, -

Я б такую красть не стал, -

Думал скопинский маньяк.

Собчак, Слепаков, маньяк

