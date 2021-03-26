ещё! выкл. сиськи
« kikoS: @supershmel, что то вообще пиздец..полный. »
26.03.2021 15:22 | прочее от kikoS | комментарии: 2  ↓ 

1080x719, 140 Kb / Караул, Пакистан, Индия, автомат, Калашников, индус

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
severum | 26.03.2021 15:37
Индия - Пакистан
therapy | 26.03.2021 16:04
у индуса Калашников более православный, без этой китайщины - штыка
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 5
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 115646 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 242 / 338| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer