ещё! выкл. сиськи
« DimaS: @KIKOs, а что. это можно было??? »
27.03.2021 16:24 | картинки от sgn | комментарии: 3  ↓ 

634x151, 66 Kb / масло, магазин, очередь, Булгаков

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
KIKOs | 27.03.2021 16:35
што есть кровень, што есть зилосный, што есть зиловский? и почему они хором орут "Аннушка!"??
sgn | 27.03.2021 16:36
KIKOs (16:35), ну Кир всегда общался с подобными словами, но да, от ЗиЛ.
Потому что от зубов отскакивает, кто масло проливает.
KIKOs | 27.03.2021 16:41
sgn (16:36), кто есть Кир?
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 115706 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 234 / 337| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer