ещё! выкл. сиськи
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28.03.2021 13:12 | иное от atrox | комментарии: 13  ↓ 
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комментарии
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Bob Tot | 28.03.2021 13:28
иное
atrox | 28.03.2021 13:30
Bob Tot (13:28), да подь ты хуевым лесом. Вернул.
Bob Tot | 28.03.2021 13:33
atrox (13:30), хуй. Иное
atrox | 28.03.2021 13:33
Bob Tot (13:33), у меня выходной сегодня. сиськи&киськи™.
Bob Tot | 28.03.2021 13:35
atrox (13:33), ты постишь труп собаки и помещаешь в сиськи и киськи. Очень достойная провокация
atrox | 28.03.2021 13:38
Bob Tot (13:35), ты наблюдательный, но память короткая. Категория терпела и не такое.
Bob Tot | 28.03.2021 13:38
atrox (13:38), мне пох
atrox | 28.03.2021 13:39
Bob Tot (13:38), делом займись https://blog.stanis.ru/?action=tmb&tag=
DimaS | 28.03.2021 13:40
поддерживаю. Иное.
atrox | 28.03.2021 13:41
DimaS (13:40), иди за следующий мой пост подержись.
Bob Tot | 28.03.2021 13:42
предлагаю, в виду тупого упорства сабжа, при появлении имеющих на то полномочие лиц, поместить его на карантин, к чему, оный, вероятно, и стремится
atrox | 28.03.2021 13:43
KIKOs, вертушня быкует! Надумаешь снова бегемота включить, с меня поддержка, думаю ещё пары-тройки юзеров на митинг явку обеспечу. https://64.media.tumblr.com/9c ... r_nwmq60Mrpo1qzhjh2o1_500.gifv
supershmel | 28.03.2021 13:56
atrox (13:41), было б за шо там держаться
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