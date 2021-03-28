|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
28.03.2021 17:12 | прочее от Murrzik | комментарии: 3 ↓
Скульптура "Друзья"
Бронзовая собачонка преданно смотрит на хозяина, который кормит с руки стоящую рядом лошадь.
Мужчина в композиции не собирательный образ, а реальный человек — кузнец-философ А. Лысяков, мастер художественной ковки и руководитель самой большой кузнечной мастерской на Урале, расположенной на озере Шарташ.
Кузница Лысякова — это артель из двадцати кузнецов, граверов, резцов по дереву, мастеров художественной ручной ковки и огранки.
У Александра Лысякова имеется своя конюшня и, конечно же, собака, ещё он одевается так, как одета бронзовая фигура: фартук, чепчик, саквояж, кованая трость, брюки-галифе и яловые сапоги.
Прохожие любят погладить скульптурную собаку на удачу, а кузнецу кладут деньги в ладонь.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 115738 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 206 / 338| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————