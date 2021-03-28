ещё! выкл. сиськи
« U_Ice: @supershmel, годноты накидал... спасибо. »
28.03.2021 17:12 | прочее от Murrzik | комментарии: 3  ↓ 
Скульптура "Друзья"

Бронзовая собачонка преданно смотрит на хозяина, который кормит с руки стоящую рядом лошадь.

Мужчина в композиции не собирательный образ, а реальный человек — кузнец-философ А. Лысяков, мастер художественной ковки и руководитель самой большой кузнечной мастерской на Урале, расположенной на озере Шарташ.

Кузница Лысякова — это артель из двадцати кузнецов, граверов, резцов по дереву, мастеров художественной ручной ковки и огранки.

У Александра Лысякова имеется своя конюшня и, конечно же, собака, ещё он одевается так, как одета бронзовая фигура: фартук, чепчик, саквояж, кованая трость, брюки-галифе и яловые сапоги.

Прохожие любят погладить скульптурную собаку на удачу, а кузнецу кладут деньги в ладонь.
1651x782, 477 Kb / Екатеринбург, собака, мужик, лошадь, скульптура

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Murrzik | 28.03.2021 17:12
Кто-нить знает, что за герой?
. | 28.03.2021 17:34
Murrzik (17:12), Гугл знает
https://kudago.com/ekb/place/skulptura-druzya/
Murrzik | 28.03.2021 17:39
. (17:34), спасибо
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 6
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 115738 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 206 / 338| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer