28.03.2021 17:12 | прочее от Murrzik | комментарии: 3 ↓ от Скульптура "Друзья"



Бронзовая собачонка преданно смотрит на хозяина, который кормит с руки стоящую рядом лошадь.



Мужчина в композиции не собирательный образ, а реальный человек — кузнец-философ А. Лысяков, мастер художественной ковки и руководитель самой большой кузнечной мастерской на Урале, расположенной на озере Шарташ.



Кузница Лысякова — это артель из двадцати кузнецов, граверов, резцов по дереву, мастеров художественной ручной ковки и огранки.



У Александра Лысякова имеется своя конюшня и, конечно же, собака, ещё он одевается так, как одета бронзовая фигура: фартук, чепчик, саквояж, кованая трость, брюки-галифе и яловые сапоги.



Прохожие любят погладить скульптурную собаку на удачу, а кузнецу кладут деньги в ладонь.

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