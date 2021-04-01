ещё! выкл. сиськи
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01.04.2021 21:27 | сиськи от Murrzik | комментарии: 6  ↓ 
Что за тачка у Муллетса?)
1333x2000, 275 Kb / авто, мойка, губка, помада, Tessa Fowler

комментарии
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Mullets | 01.04.2021 22:12
Насрать какая у меня тачка! Телочка огонь!!!
DimaS | 01.04.2021 22:13
Mullets (22:12), не, бампер (зачеркнуто) кенгурятник слишком велик.
Murrzik | 01.04.2021 22:17
Mullets (22:12), имелась в виду тачка на картинке. Раз баба твоя)
DimaS | 01.04.2021 22:18
Murrzik (22:17), yt-yt-не, бабу забирай себе
Лелик | 01.04.2021 22:49
Murrzik (22:17), вроде фольц пассат Б6. не?
DimaS | 01.04.2021 23:05
Лелик (22:49), анекдот вспомнился:
Урок зоологии. Учительница:
- Так, а сейчас по перышкам хвостика будем угадывать, что за птичку мы будем изучать сегодня. Вовочка, посмотри и отвечай.
- А как я ее угадаю по жопе?
- Так, вечером отца в школу!
Вечер. Стук в двери учительской. Дверь открывается. На пороге стоит мужик раком.
- Так, Марья Ивановна, угадайте - чей папа пришел!
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