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05.04.2021 06:44 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Вячеслав Зайцев со своими моделями. Фото Валерия Генд-Роте. Москва, 1967.
800x646, 168 Kb / Вячеслав Зайцев, мода, модели, сигарета, ч/б, шапка, мех, пиджак, фонтан, ссср

Вячеслав Зайцев, мода, модели, сигарета, ч/б, шапка, мех, пиджак, фонтан, ссср

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