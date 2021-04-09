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09.04.2021 10:36 | интересное от IRS12 | комментарии: 1 ↓
Град (гон) (русское обозначение: град; международное: gon, g) сотая часть прямого угла. Используется также наименование «метрический градус». В Российской Федерации град (гон) допущен к использованию в качестве внесистемной единицы без ограничения срока с областью применения «геодезия»
Если коротко 1g = 0,9 в граде 100 метрических минут в минуте 100 секунд Град дуги земного меридиана имеет длину 100 километров, метрическая угловая минута - 1 км. Соответственно, если бы переход на грады вместо градусов состоялся, то километр вытеснил бы морскую милю (равную одной традиционной угловой минуте).
Град, транспортир, 100, 200
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