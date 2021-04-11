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11.04.2021 13:35 | интересное от Murrzik | комментарии: 0  ↓ 
В Одессе у исторического дома, на реставрацию которого потратили больше $5 млн, развалилась одна из скульптур. Похоже, что бутылку скоро вернут реставратору
1280x960, 179 Kb / Реставрация, скульптура, бутылка

Реставрация, скульптура, бутылка

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