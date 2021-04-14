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14.04.2021 18:06 | картинки от myaso | комментарии: 2  ↓ 

875x583, 62 Kb / годовщина, кочевники, лошади

годовщина, кочевники, лошади

комментарии
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Sapolio | 14.04.2021 18:26
А если бы я был такой же мерзкий, как Мясо, и постил бы, скажем, фото украинца под тегом "рептилоид" - это было бы что? Смешно, остроумно, оригинально, личная точка зрения?..
KIKOs | 14.04.2021 19:08
Sapolio (18:26), ну что ты такое говоришь, какие рептилоиды... когда мы были кочевниками, они уже во всю Чёрное море копали, и на субмаринах плавали!
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