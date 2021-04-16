ещё! выкл. сиськи
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16.04.2021 14:54 | картинки от mxx | комментарии: 1  ↓ 

717x800, 80 Kb / ссср, вопрос, троллинг

ссср, вопрос, троллинг

комментарии
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Real McCoy | 16.04.2021 16:45
На два вопроса могу ответить:
- ксерокопия могла быть бесплатной, если делаешь на своём заводе/типографии/профкоме, а могла обойтись года в три, если не повезёт и в зависимости от содержимого.
- кассета до ~88 года стоила ~25 р трёхчасовая с записью. Эммануэль или Греческая смоковница могли обойтись ещё от года до трёх, но обычно товарищ майор забирал себе и просто выгонял тебя ссаными тряпками.

Кстати, эспрессо в кафетериях в начале восьмидесятых бывал, как и итальянские эспрессо-машины, но года с 82-83-го кофе молотый и в зёрнах исчез как класс, поэтому большие блестящие машины стояли чисто для интерьера, а народ пил индийский растворимый или советский, или бразильский CACIQUE или позже - PELE, правда не весь народ, а только те, кто на работе продуктовые заказы получал.
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