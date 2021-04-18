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18.04.2021 13:00 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓
Стояла в очереди на вокзале. Передо мной дедушка покупал билет на электричку всего на одну остановку! Я расплакалась и купила ему билет до Владивостока. Дед упирался, кричал, что-то про дачу и одну остановку, но я все-равно посадила его в поезд. Рыдаю. Что ж у нас за власть-то такая?!
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