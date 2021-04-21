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21.04.2021 15:21 | интересное от therapy | комментарии: 0  ↓ 
Луны-рыбы появляются на свет размером меньше 2 мм и весят менее 0,01 г. К зрелости они становятся в 60 млн раз больше своего первоначального размера.
557x557, 80 Kb / луна-рыба

луна-рыба

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