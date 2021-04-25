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25.04.2021 15:16 | картинки от mxx | комментарии: 3  ↓ 

900x1200, 212 Kb / Метро, полицейский, оруэлл

Метро, полицейский, оруэлл

комментарии
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Berencev | 25.04.2021 16:02
Чтобы поймать оппозиционера, нужно думать как оппозиционер.
Bob Tot | 25.04.2021 16:07
начинающая
Berencev | 25.04.2021 16:25
Ещё как вариант, смотрели Эквилибриум с Кристианом Бейлом? Она случайно ознакомилась с вещдоком после 'задержания мятежников', сейчас проникнется их идеями и свергнет режим
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