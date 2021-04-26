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26.04.2021 22:44 | интересное от Лелик | комментарии: 0  ↓ 
Чарльз Харрельсон - отец актера Вуди Харрельсона - был наемным убийцей, а по совместительству первым человеком в Американской истории, убившим федерального судью. Он также утверждал, что убил Кеннеди. Был осуждён на два пожизненных и умер в тюрьме, как утверждается от естественных причин.
610x760, 30 Kb / Чарльз Харрельсон, Вуди Харрельсон, убийца, актер

Чарльз Харрельсон, Вуди Харрельсон, убийца, актер

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