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27.04.2021 04:45 | интересное от Murrzik | комментарии: 0  ↓ 
В Челябинске бетонный завод ради шутки отлил к Пасхе яйца из микроцемента. Однако суровые челябинцы завалили бетонщиков предложениями о покупке из-за чего пришлось начать мелкосерийное производство.
683x456, 29 Kb / Яйца, пасха, цемент

Яйца, пасха, цемент

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