ещё! выкл. сиськи
« IRS12: https://clck.ru/UasZc »
30.04.2021 05:58 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Покупал тут запчасти для автомобиля российской сборки, заинтересовали страны производители этих запчастей
923x655, 225 Kb / запчасти, импортозамещение, Индия, Китай, Румыния, Узбекистан, Польша, на пороге величия

запчасти, импортозамещение, Индия, Китай, Румыния, Узбекистан, Польша, на пороге величия

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Vintorezz | 30.04.2021 07:15
Это всё товаропроизводящие придатки великой энергетической державы.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 1
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 116493 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 213 / 343| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer