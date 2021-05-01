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01.05.2021 16:59 | картинки от Vintorezz | комментарии: 4 ↓
Больше треша и угара, нас не догонят
Бывшая участница российской музыкальной группы "Тату" Юлия Волкова подала документы для участия в предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму.
https://bit.ly/337IQr7
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