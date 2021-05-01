ещё! выкл. сиськи
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01.05.2021 18:54 | интересное от atrox | комментарии: 2  ↓ 
На фото – международная церковь каннабиса, Денвер, США. Организация занимает бывшее здание протестантской церкви. Храм предназначен для сторонников религии элевационистов – людей, стремящихся к духовному возвышению посредством курения каннабиса. Прихожане занимаются ритуальным нетабакокурением, устраивают кинопросмотры и проводят встречи с художниками, музыкантами и другими интересными людьми.
1792x1813, 402 Kb / церковь, каннабис

церковь, каннабис

комментарии
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Berencev | 01.05.2021 19:57
Наконец-то найдена мирная религия
DimaS | 01.05.2021 20:05
Berencev (19:57), продуктов не хватит
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