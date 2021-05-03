ещё! выкл. сиськи
« atrox: https://bit.ly/3xHhdn6 »
03.05.2021 00:52 | тексты от mxx | комментарии: 3  ↓ 
Ваш ребенок прослужит дольше если отдать его во флот
комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
therapy | 03.05.2021 01:53
... и не забыть про пунктуацию.
Moveton | 03.05.2021 02:52
BLOG:)100438 За 4 года ребёнок из флота вернулся?
KIKOs | 03.05.2021 03:07
Moveton (02:52), года берут своё..
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 116589 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 175 / 338| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer