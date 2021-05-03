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03.05.2021 00:53 | картинки от mxx | комментарии: 1  ↓ 

1156x822, 175 Kb / народы, казахстан, единство

народы, казахстан, единство

комментарии
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therapy | 03.05.2021 02:21
А что смешного, в казакистане, кроме, собственно, казахов, и, естественно, русских, много, например, немцев. Казахи тоже разные, в зависимости от места проживания - столичные очень отличаются от приграничных
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