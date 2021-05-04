ещё! выкл. сиськи
« sgn: всё произошло. »
04.05.2021 08:47 | картинки от sgn | комментарии: 5  ↓ 

720x404, 34 Kb / новогоднее поздравление, Шульман, Смешарики, политота

новогоднее поздравление, Шульман, Смешарики, политота

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Vintorezz | 04.05.2021 10:10
Несколько раз её слушал и постоянно поражался её умению налить тонну воды на пустом месте. При этом она берёт, казалось бы, животрепещущую тему, и развозит вокруг неё какую-то галиматью минут на 30-40. Но что самое главное, ты начинаешь понимать, что она несёт полную хуиту только минут через 20 - не раньше, настолько искусно ездит по ушам. В общем молодец. Умеет, магёт.
Vintorezz | 04.05.2021 10:11
https://sun9-21.userapi.com/im ... e79223459faa99a&type=album
Vintorezz | 04.05.2021 10:12
sgn | 04.05.2021 10:22
Vintorezz (10:10), давай расскажу что именно я вычленил для себя именно у неё:
она подтвердила мою уверенность, что большая часть политических событий - это просто клубок из людского долбоебизма, попыток себя спасти верхушек.
Что мы не живём в РФ при тоталитаризме, царизме, клептократии и прочей херне, которую услышали не очень умные специалисты во всём.
Что с любой проблемой бюрократии можно справится их же бюрократическими приёмами. Это я ещё по Мосру понял.
Что никакого 1937 и 1941 скорее всего не будет. Максимум - прокси-конфликты. Скорее всего много. Возможно даже со взрывами рядом со мной из-за них.
sgn | 04.05.2021 10:26
Vintorezz (10:12), кстати, парень реально передёргивает, аж неприятно насколько непрофессионально. И это я не Шульман выгораживаю.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 3
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 116613 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 186 / 337| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer