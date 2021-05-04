ещё! выкл. сиськи
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04.05.2021 10:14 | интересное от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Архив президентской библиотеки Б. Клинтона. Запись разговора с Ельциным от 21 сентября 1993 года.

ЕБН: Билл, Верховный Совет полностью вышел из под контроля. Он больше не поддерживает реформы. И вообще они там стали коммунистами. Я решил его разогнать.

Клинтон: Армия и спецслужбы на твоей стороне?

ЕБН: Да.

Клинтон: Хорошо. На неделе Сенат выделит вам ещё $2,5 млрд.
640x844, 88 Kb / президент, Клинтон, Ельцин, ЕБН, политота

президент, Клинтон, Ельцин, ЕБН, политота

комментарии
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Vintorezz | 04.05.2021 10:14
Первый и последний вице-президент России А.В. Руцкой в следственном изоляторе Лефортово, декабрь 1993 года

"После того, как нас заключили в Лефортово, Зюганов, Жириновский и другие лидеры партий быстро подписали в Кремле договор о взаимопонимании и сотрудничестве с Ельциным. А до этого, в сентябре, в Верховном Совете, Зюганов вместе с ещё одним деятелем, Тулеевым, заявили: - "Ну, всё, мы поехали поднимать пролетариат!", - и больше их никто не видел. И исчезли оба.

После Тулеев становится министром, а Зюганов и его партия получают абсолютное большинство в Госдуме. И все законы о приватизации быстро и легко принимаются этим абсолютным большинством."
sgn | 04.05.2021 10:24
BLOG:)140760
frosty | 04.05.2021 10:26
they have become communist, они вроде и были все с самого начала такими :)))
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