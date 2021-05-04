04.05.2021 10:14 | интересное от Vintorezz | комментарии: 3 ↓ от Архив президентской библиотеки Б. Клинтона. Запись разговора с Ельциным от 21 сентября 1993 года.



ЕБН: Билл, Верховный Совет полностью вышел из под контроля. Он больше не поддерживает реформы. И вообще они там стали коммунистами. Я решил его разогнать.



Клинтон: Армия и спецслужбы на твоей стороне?



ЕБН: Да.



Клинтон: Хорошо. На неделе Сенат выделит вам ещё $2,5 млрд.

президент, Клинтон, Ельцин, ЕБН, политота

