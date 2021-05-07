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07.05.2021 09:58 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Ракетно-космическая система Starship/Superheavy должна стать универсальной транспортной системой в Солнечной системе. Предполагается его использование в пассажирских перелётах Земля-Земля, туристических полётах в окололунное пространство, модифицированная версия заявляется на конкурс NASA в разработке посадочной системы на Луну. В конечном счёте ракета и корабль, по проекту Илона Маска, должны стать основой для рейсовой транспортной системы Земля-Марс-Земля для создания первой марсианской колонии.


Илон Маск, космос, вздет, посадка, NASA, Starship, Superheavy

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