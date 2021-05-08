08.05.2021 01:37 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Если ты залазишь на дерево, а медведь лезет за тобой, то это черный медведь. Если он трясет дерево - бурый. Если ты бежишь и не можешь найти дерево - белый.



А если ты залазишь на дерево, а медведь уже там - то это коала.