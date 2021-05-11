ещё! выкл. сиськи
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11.05.2021 17:54 | прочее от Лелик | комментарии: 1  ↓ 

640x800, 109 Kb / кот, котенок, пустота, пень

кот, котенок, пустота, пень

комментарии
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Лелик | 11.05.2021 18:31
Чем можно возбудить кота на смелость? В одном доме живут кот с собакой. Кот естественно живёт на шкафу. В туалет приходится носить. Собака, джек-рассел терьер, дворовых котов боится. Раз получил от них по морде, больше не лезет. Домашнего треплет, потому что тот сдачи не дает. Пробовал кошачью мяту в спрее, настой валерьяны. Эффекта ноль.
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