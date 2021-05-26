ещё! выкл. сиськи
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26.05.2021 14:42 | картинки от IRS12 | комментарии: 4  ↓ 
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1199x476, 64 Kb / Лукашенко, Сноуден, самолёт, это другое

Лукашенко, Сноуден, самолёт, это другое

комментарии
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U_Ice | 26.05.2021 16:46
Путаете тёплое с мягким...
IRS12 | 26.05.2021 17:16
U_Ice (16:46), Да? Ну просветите недалёкого.
U_Ice | 26.05.2021 17:38
Цитата из рускоязычной википедии:
"Наблюдатели отмечают неправомерность аналогии Захаровой, поскольку самолет Моралеса не был перехвачен истребителями и принужден к посадке под угрозой применеия оружия как рейс Ryanair, ему просто не дали разрешения на вход в воздушное пространство третьих стран. Кроме того, Моралес летел спецрейсом на самолете главы государства, а рейс Ryanair был обычным пассажирским рейсом, пересекавший воздушное пространство Беларуси транзитом на основе принципа Свободы воздушного пространства"
U_Ice | 26.05.2021 17:41
От себя добавлю - Сноуден объявлен в международный розыск, предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Это был шум на весь мир. Протасевич - обычный оппозиционный журналист-идеалист-малолетка, который посмел против бацьки переть.
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