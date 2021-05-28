ещё! выкл. сиськи
« atrox: https://youtu.be/-o1Fk2G07MY »
28.05.2021 21:36 | тексты от atrox | комментарии: 4  ↓ 
А давайте представим, что все соц.сети обнулились: Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram и и т.д. Все их сервера и облака внезапно отформатировал страшный вирус, все ваши странички, паблики, подписчики, лайки, репосты — всё! Нет ничего, полный ноль! Чувствуете?
Чувствуете, как человечество нихуя не потеряло?
комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
DimaS | 28.05.2021 21:41
Вот веришь, мне аще похуй. Всегда предпочитаю живой голос с телефона в ухо.
Bob Tot | 28.05.2021 22:48
DimaS (21:41), так это ты тот самый ублюдок, который всем звонит?
DimaS | 28.05.2021 23:14
Bob Tot (22:48), сцуко, дай номер свой и я тя заебу))))
Bob Tot | 28.05.2021 23:15
DimaS (23:14), а тебе, лысый, я телефон не скажу
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 7
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 117149 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 245 / 345| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer