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28.05.2021 22:11 | прочее от kikos | комментарии: 6  ↓ 

640x972, 174 Kb / патрон, солдат

патрон, солдат

комментарии
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DimaS | 28.05.2021 23:10
ну норм, несёт самолет заряжать.
DimaS | 28.05.2021 23:11
или БТР.
DimaS | 28.05.2021 23:12
но, судя по калибру и тассерам, всё-таки, БТР.
Bob Tot | 28.05.2021 23:14
при чем тут Ефремов?
DimaS | 28.05.2021 23:15
Bob Tot (23:14), хуй его знает, я тут никого не узнаю
Bob Tot | 28.05.2021 23:15
DimaS (23:15), тогда уберем
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