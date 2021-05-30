|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
30.05.2021 08:29 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓
Лукашенко пригрозил России штрафными санкциями в случае несвоевременного перевода транша по кредиту
«До 30 июня должен быть транш, чтобы не ждали на этот раз, пока я позвоню и кулаком стукну. Просрочка – сразу штраф, шутки кончились», – сказал он, комментируя итоги переговоров
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 117199 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 191 / 345| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————