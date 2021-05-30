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30.05.2021 08:29 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Лукашенко пригрозил России штрафными санкциями в случае несвоевременного перевода транша по кредиту

«До 30 июня должен быть транш, чтобы не ждали на этот раз, пока я позвоню и кулаком стукну. Просрочка – сразу штраф, шутки кончились», – сказал он, комментируя итоги переговоров
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Политота

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