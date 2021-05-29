ещё! выкл. сиськи
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31.05.2021 09:33 | картинки от mxx | комментарии: 5  ↓ 
Мошенник, выдающий себя за отца-одиночку, обманным путём выманил у пожилого яхтсмена из Сочи 500 миллионов долларов.
519x610, 289 Kb / Путин, Лукашенко, романтика, яхта, политота

Путин, Лукашенко, романтика, яхта, политота

комментарии
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Vintorezz | 31.05.2021 09:52
Polina | 29.05.2021 20:00 5
мерзость какая! очередной высер в сторону Лукашенко
Polina | 30.05.2021 21:33
гадкая и дурная шутка на чьем-то горе
Polina | 31.05.2021 05:43
да мало ли что он допускал и с чем смирялся в связи со своей деятельностью!
ты то зачем эту срань поддерживаешь?
или раз есть возможность, надо ею воспользоваться?
mxx | 31.05.2021 11:17
Vintorezz (09:52), дрочишь на поехавших дедов?
Vintorezz | 31.05.2021 11:30
Скорее они меня)
Vintorezz | 31.05.2021 11:31
Ну просто универсальный комментарий про политику изобрёл, он первый
Vintorezz | 31.05.2021 11:32
Это Полина писала про Навального, но впринцепи я подумал, можно применять к любому персонажу на свой вкус.
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