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02.06.2021 06:28 | картинки от therapy | комментарии: 6  ↓ 

720x1278, 291 Kb / объявление, орнамент, логотип, Волга

объявление, орнамент, логотип, Волга

комментарии
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kamilus | 02.06.2021 08:49
в чем соль? или что б понять нужно книгу какую прочитать? поясните.
kikoS | 02.06.2021 09:05
kamilus (08:49), опередил... И?
kikoS | 02.06.2021 09:05
Мож вся соль в слове орнамент?
supershmel | 02.06.2021 09:09
kamilus (08:49), kikoS (09:05), https://yandex.ru/images/searc ... %D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83
supershmel | 02.06.2021 09:10
и поиск нормального человека https://yandex.ru/images/searc ... %D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
kikoS | 02.06.2021 09:41
supershmel (09:10), не ебёт, орнамент.
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