ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: не смешите мои искандеры https://tayga.info/168171 »
04.06.2021 12:22 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
бабушка запирает робот-пылесос в каждой комнате как минимум на полчаса чтобы он цитирую «пропылесосил нормально а не сделал тяп-ляп и уехал в другую комнату»
комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 8
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 117339 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 227 / 341| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer